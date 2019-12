Askatasuna (FdI). “Sgombero immediato”

Montaruli annuncia interrogazione al Ministro dell’Interno

“Il centro sociale Askatasuna va sgomberato subito. È un pericolo per la città”. Non ha dubbi la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli intervenendo sull’operazione che all’alba di questa mattina ha portato a 14 misure cautelari nei confronti dei leader del centro sociale torinese. “Sono anni che denunciamo il pericolo rappresentato dall’estremismo di sinistra. Il centro sociale Askatasuna è un covo antagonista in cui si progettano attacchi contro le forze dell’ordine e i lavoratori del cantiere Tav. Alla luce anche di quest’ultima operazione, presenterò un’interrogazione al Ministro dell’Interno per chiederne lo sgombero immediato. Askatasuna ha goduto per troppo tempo di “coperture” da parte del Comune di Torino, ora è il momento di dire basta”. Ad intervenire sull’operazione di polizia è stata anche il capogruppo di Fdi in circoscrizione 7 Patrizia Alessi: “Il quartiere è stanco di dover convivere con questi delinquenti. Mi auguro che lo sgombero possa arrivare prima che a qualcuno in Comune venga l’idea di concedere lo stabile agli occupati grazie al Regolamento dei beni comuni”