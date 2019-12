Nella Torino Wine Week 2020 protagonisti vino e social media

Torino Wine Week 2020, torna l’evento dedicato al vino con una seconda edizione. Protagonisti il vino e i social media.

Impazzano i preparativi per la prossima edizione della Torino Wine Week, l’appuntamento dedicato a tutti gli amanti del vino. Dopo il successo dell’edizione 2019, l’evento popolerà di nuovo le strade del centro di Torino dal 29 febbraio all’8 marzo 2020. Il prossimo anno al centro del dibattito ci sarà il binomio vino e social media: sarà il fil-rouge che collegherà gli eventi dell’edizione, con moltissimi workshop, masterclass e degustazioni. Come è cambiato il marketing del vino nell’era delle app e del food delivery? Come enologi, sommelier ed enocomunicatori raccontano cantine e produttori nel complesso e variegato mondo dei social network? Queste le domande che orienteranno l’edizione del prossimo anno.

Durante la presentazione dell’evento presso Palazzo Birago di Borgaro sono intervenuti influencer, contadini digitali ed esperti di comunicazione sui social media, per raccontare la loro esperienza e introdurre i temi che saranno al centro della manifestazione. L’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento in città per gli appassionati di vino, e sfrutterà la seconda edizione per indagare il rapporto sempre più stretto tra il vino e i social media.