Uomo di 30 anni muore sotto trattore

Tragedia a Bosio nell’Alessandrino dove un uomo di 30 anni è morto schiacciato sotto il trattore ribaltato.

Sul posto l’elisoccorso e gli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo era un polacco, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo, sulla banchina a lato della strada e poi nella scarpata sottostante.

IL TORINESE