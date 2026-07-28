Uomo di 30 anni muore sotto trattore

Tragedia a Bosio nell’Alessandrino dove un uomo di 30 anni è  morto schiacciato sotto il trattore ribaltato.
Sul posto  l’elisoccorso e gli  operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
L’uomo era un polacco, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo, sulla banchina a lato della strada e poi nella scarpata sottostante.

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