Spaccio di cocaina, arrestato 18enne straniero

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi a Torino, un cittadino senegalese di 18 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività è scaturita a seguito di alcune segnalazioni ed esposti relativi alla zona compresa tra corso Francia, via Schina e via Piffetti, riguardo ad alcune attività di spaccio e alla commissione di reati di natura predatoria negli ultimi periodi.

Per tale motivo, gli investigatori del Commissariato di P.S. San Donato hanno predisposto mirati servizio di osservazione e controllo del territorio, posizionandosi in punti strategici dell’area interessata.

Nel corso dei servizi, gli agenti hanno notato un uomo sostare all’intersezione tra corso Francia e via Schina che, con atteggiamento guardingo, controllava ripetutamente il telefono cellulare, come se fosse in attesa di qualcuno.

Lo stesso, poco dopo, è stato raggiunto da un giovane a bordo di un monopattino elettrico, che estraeva dalla tasca un involucro, consegnandoglielo in cambio di denaro. Conclusa rapidamente la cessione, il ragazzo a bordo del monopattino si è immediatamente allontanato in direzione di via Piffetti, mentre un agente è intervenuto fermando l’acquirente, che consegnava la sostanza appena acquistata, successivamente risultata essere cocaina.

Contemporaneamente i poliziotti hanno intimato l’alt al giovane, il quale, anziché fermarsi, ha accelerato repentinamente a bordo del velocipede, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un breve inseguimento, terminato nei pressi della fermata della metropolitana in via Principi d’Acaja, dove gli operatori sono riusciti a bloccarlo.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare il denaro appena ricevuto per la cessione e ulteriori 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, due telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per contattare i “clienti”, e il monopattino elettrico impiegato per gli spostamenti. È stata, inoltre, sequestrata la dose di cocaina ceduta all’acquirente.

Al termine delle attività, il 18enne è stato arrestato e, dopo la convalida dell’arresto, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

IL TORINESE