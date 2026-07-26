Osservatorio Torino – Lione: “La violenza non fermerà un’opera strategica per il Paese”

Mauceri, “Solidarietà alle Forze dell’ordine”

“Esprimo la più ferma condanna per i gravi episodi di violenza avvenuti a Chiomonte e la piena solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine, impegnati a garantire legalità e sicurezza in un contesto ancora una volta segnato da attacchi inaccettabili. La violenza non può mai essere considerata una forma di dissenso e non produce alcun risultato positivo”.

Così Calogero Mauceri, Presidente dell’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione, interviene sugli episodi registrati durante le iniziative in corso a Chiomonte, rinnovando la propria vicinanza al personale impegnato sul territorio e richiamando l’importanza del rispetto delle istituzioni, della legalità e delle comunità locali.

“La realizzazione dell’asse ferroviario Torino-Lione, fortemente sostenuta dal Ministro Salvini, prosegue e si conferma un’infrastruttura strategica per il Paese, da portare avanti nel rispetto del confronto istituzionale e del dialogo con i territori.

Episodi di violenza e intimidazione non fermeranno il percorso avviato né il lavoro costante che il Ministro Salvini, insieme alle istituzioni competenti, sta portando avanti a favore dei territori e delle comunità locali”, conclude Mauceri.

IL TORINESE