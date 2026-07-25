Pietre e bombe carta contro la polizia, come previsto degenera l’Alta felicità

INCENDIATI DUE MEZZI DEI CARABINIERI

Al corteo organizzato in concomitanza con il Festival “Alta felicità” in Val di Susa un gruppo di manifestanti No Tav ha tentato l’assalto al cantiere dell’alta velocità di San Didero. Diverse decine di attivisti dell’area antagonista hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine che hanno risposto con un lacrimogeni. Sono state incendiate due camionette dei carabinieri. Molti manifestanti a volto coperto si sono diretti verso il cantiere di Chiomonte. La marcia con migliaia di partecipanti era partita nel pomeriggio da Venaus. Alcuni tratti della A32 sono stati chiusi.

IL TORINESE