La muffa e la corteccia

La ventiseiesima edizione di Malescorto – Festival Internazionale dei Cortometraggi, di cui vi avevo parlato qualche settimana, fa si concluderà domenica 26 luglio con Short Italy Under 35, il nuovo spin-off dedicato ai giovani autori e alle nuove voci del cinema italiano.

Il progetto, nato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea, intende costruire uno spazio di incontro tra registi, pubblico e professionisti del settore audiovisivo, tra cui alcuni rappresentanti di importanti Film Commission Torino Piemonte:la giornata si aprirà con una tavola rotonda riservata agli operatori e proseguirà alle ore 21.00, presso il Cinema Comunale di Malesco (VB), con la proiezione di quattro cortometraggi alla presenza dei rispettivi autori.

Tommaso Diaceri presenterà Il fulmine verde, Nadir Taji Prova contraria, Niccolò Donatini Ronzio e Mattia Lia il documentario Il böz e il masaret: quattro percorsi differenti, radunati non tanto sotto una poetica comune, quanto all’interno di uno spazio di passaggio pensato per autori che stanno ancora definendo la forma del proprio cinema.

Il lavoro di Lia entra in questo contesto attraverso una storia che non era stata concepita per raggiungere un festival, ma per tornare verso il luogo dal quale era emersa.

Molti oggetti non sopravvivono al bisogno che li ha creati: quando scompare la necessità pratica per la quale erano stati costruiti, prima vengono abbandonati, poi obliati e infine diventano strani reperti, involucri muti dei quali non sappiamo più leggere la funzione.

Il böz appartiene a questa categoria di cose in ritirata: è un recipiente cilindrico ricavato dalla corteccia, costruito attraverso una lavorazione che non sembra prevedere alcuna distanza tra la mano, l’attrezzo e il materiale.

Non è però un oggetto autosufficiente, perché esiste in relazione a qualcos’altro: il masaret, una preparazione casearia tradizionale del territorio di Premosello (VB), ottenuta recuperando la ricotta che altrimenti sarebbe stata gettata.

Uno serve a contenere l’altro e insieme custodiscono una piccola economia di sopravvivenza, nella quale gli alimenti non venivano soltanto consumati, ma prolungati, trasformati e costretti a resistere.

È attorno a questi due elementi che si sviluppa il cortometraggio intitolato Il böz e il masaret.



Mattia viene da Cuzzago, una frazione appartata di Premosello-Chiovenda, attraversata dalla ferrovia e stretta tra il fondovalle e la montagna: un paese piccolo, ma a suo modo vitale, nel quale la prossimità tra le persone rende più difficile che le storie scompaiano del tutto.

Restano nelle famiglie, nei soprannomi, negli oggetti conservati nelle cantine e soprattutto nelle persone anziane, che continuano a possedere conoscenze mai trasformate in un sapere scritto.

Mattia non ha studiato cinema; ha iniziato a filmare nel mondo del rollerblading, riprendendo evoluzioni, movimenti e corpi lanciati nello spazio, per poi avvicinarsi progressivamente alle videocamere e alle prime reflex digitali.

In seguito ha lavorato anche in contesti pubblicitari, entrando in contatto con set nei quali ogni elemento era preparato, illuminato e disposto per produrre una realtà più convincente di quella reale; ed è proprio qui, nel cuore di questa costruzione, che Mattia avverte qualcosa di inattendibile.

Non necessariamente una falsità morale, quanto piuttosto una distanza tra l’immagine e ciò che l’immagine pretende di rappresentare: un mondo nel quale il gesto viene ripetuto perché sembri spontaneo, i corpi vengono collocati affinché appaiano naturali e la luce viene costruita per fingere di essere semplicemente accaduta.

A Mattia interessa invece ciò che non deve essere riassemblato artificiosamente: una crudezza più primitiva e naïf, dalla quale possa costituirsi, come un origami, qualcosa di completo.

Da questo interesse deriva la sua inclinazione documentaristica, alimentata anche dai viaggi compiuti in Africa, tra Kenya e Sudafrica.

«L’Africa è vita», mi dice, utilizzando una formula assoluta che sembra provare a definire un continente, ma restituisce piuttosto l’intensità con cui quell’esperienza deve essergli rimasta addosso.

Eppure è nel ritorno a Cuzzago che questa attenzione per il reale trova una delle sue forme più precise, perché i luoghi dell’infanzia, come un sottobosco irrazionale, continuano a far stillare domande.

Può ciò che è stato ritornare nella sua totalità?

Restano alcune parole, gli strumenti, le pareti annerite, un movimento delle mani e qualcuno che sa ancora ripeterlo.

Il böz e il masaret nasce dal desiderio di avvicinarsi a queste tracce prima che anche il gesto necessario a interpretarle scompaia.

I protagonisti sono due uomini del territorio, uno di Colloro e l’altro di Premosello; uno di loro è tra gli ultimi, forse l’ultimo, a sapere ancora costruire il böz.

Tra loro compare anche Silvano Ragozza, presenza concreta, studioso di dialetti e tradizioni, attraverso la quale il cortometraggio lega la pratica raccontata alla memoria della comunità.

La tecnica non è cambiata e nemmeno gli strumenti hanno subito trasformazioni sostanziali; sono rimasti uguali l’attrezzo e il procedimento, mentre è scomparso il mondo che li rendeva necessari.

La corteccia viene ancora lavorata nello stesso modo, ma attorno a quelle mani non esistono più la medesima economia domestica, lo stesso rapporto con gli animali, con la produzione del latte e con la scarsità.

Il masaret, infatti, non era una specialità concepita per il mercato: non veniva prodotto per essere venduto né per rappresentare gastronomicamente il territorio, ma nasceva piuttosto da un avanzo.

La ricotta rimasta veniva recuperata, lavorata, salata e conservata nel böz, perché buttarla avrebbe significato perdere una risorsa; all’interno del recipiente veniva lasciata stagionare fino a diventare più asciutta e a sviluppare sulla superficie una leggera muffa, parte del tradizionale processo di maturazione e non semplice conseguenza del deterioramento.

Oggi non è normalmente possibile acquistare il masaret, proprio perché è venuto meno il sistema di necessità che ne giustificava la preparazione.

Il suo valore contemporaneo risiede quindi in una contraddizione: nel momento in cui smette di essere necessario, diventa culturalmente interessante.

Ogni operazione di conservazione arriva quando qualcosa ha già cominciato a sottrarsi: si conserva ciò che non riesce più a vivere autonomamente nel presente.

Mattia, tuttavia, non sembra interessato a trasformare questa pratica in un’immagine nostalgica dell’Ossola e non pensa che tutto ciò che apparteneva ai nonni debba essere mantenuto artificialmente in vita; alcune cose, afferma, hanno avuto il proprio tempo.

La memoria non coincide necessariamente con la sopravvivenza.

Raccontare una pratica non significa obbligarla a continuare; può voler dire semplicemente riconoscere che è esistita, comprenderne il motivo e concederle una forma prima che diventi del tutto illeggibile.

Il cortometraggio, infatti, non era stato pensato per i festival: era nato prima di tutto per i compaesani di Mattia, per chi avrebbe potuto riconoscere quei luoghi, quei volti e forse anche un movimento già visto compiere da un nonno o da un vicino.

La partecipazione alle rassegne è arrivata successivamente, quasi come uno spostamento imprevisto della destinazione originaria del film; un racconto prodotto all’interno di una comunità ha così iniziato a muoversi al di fuori di essa.

Forse è proprio questa origine circoscritta a renderlo comprensibile anche altrove.

Il böz e il masaret appartengono a Premosello, Colloro e Cuzzago, ma la loro scomparsa riguarda un processo comune a molti territori, nei quali le conoscenze pratiche svaniscono senza essere sostituite da altre forme di trasmissione.

In alcuni casi il naufragio della memoria, l’impossibilità di salvarla interamente è parte della storia delle cose, che temporaneamente ne preservano le tracce sulla superficie, come la corteccia del böz trattiene per qualche tempo ciò che contiene: un involucro attorno a qualcosa destinato comunque a trasformarsi.

E forse ogni documentario è precisamente questo: non la resurrezione di un mondo, ma il recipiente provvisorio della sua scomparsa.

Presentato all’interno del progetto di Short Italy Under 35, il cortometraggio cambierà nuovamente destinatario: non sarà più rivolto soltanto alle persone che possono riconoscere il böz, i paesi e i protagonisti, ma a un pubblico raccolto per osservare le differenti direzioni intraprese da quattro giovani autori italiani.

La presenza di Mattia Lia e degli altri registi in sala trasformerà la proiezione in un momento di confronto sui percorsi creativi che hanno condotto alla realizzazione delle opere, coerentemente con la natura dello spin-off, concepito non come semplice contenitore di film, ma come luogo di relazione e crescita professionale.

Riccardo Rapini

IL TORINESE