I giovani campioni italiani di taekwondo premiati dall’assessore Carretta

L’assessore allo Sport Domenico Carretta ha incontrato i giovanissimi atleti torinesi della Taekwondo Greco Academy, campioni nazionali under 15 di taekwondo.

Alessandro Borda e Alessandro Ieluzzi, entrambi classe 2012, hanno conquistato la medaglia d’oro al Campionato italiano Cadetti Nere under 15, rispettivamente nelle categorie <45 e <41 kg.

Ad accompagnarli Domenico Greco, direttore tecnico della società torinese, sempre più punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la disciplina, con un palmarès che si arricchisce di anno in anno di trofei. Grazie ai risultati ottenuti dai suoi atleti, la società si è laureata campione d’Italia 2026 nella categoria Cadetti Nere maschile. Nei prossimi mesi, inoltre, diversi atleti saranno protagonisti ai campionati europei di Budapest.

L’assessore ha consegnato ai due giovani atleti una medaglia e si è complimentato a nome della Città con i giovani atleti per l’impegno e gli importanti risultati raggiunti.