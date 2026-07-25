Entra in “zona Cesarini” la decima edizione di “Parco Dora Live”

Ultimi due appuntamenti, tutti da ridere, con gli attori comici Uccio De Santis e Davide D’Urso

Da martedì 28 a giovedì 30 luglio

“Vi faccio passare una serata di risate!”: lo promette, a braccia tese e un sorriso che subito t’acchiappa, Uccio De Santis, penultimo ospite a “Parco Dora Live 2026” a grande richiesta di pubblico, che lo ama a tal punto da aver decretato un fulminante “sold out” per la data di martedì prossimo 28 luglio. Così da indurre l’organizzazione della “Rassegna” (17 serate di cabaret e musica, promosse da “Parco Dora Centro Commerciale” in collaborazione con “CAB41” e “TOradio”) a bissare l’appuntamento, aggiungendo una replica per giovedì 30 luglio.

Barese, classe 1965, Uccio De Santis (all’anagrafe Gennaro De Santis) è un comico, attore, autore e conduttore televisivo, conosciuto a livello nazionale a partire dal 1998 grazie alla partecipazione alla sesta edizione del programma “La sai l’ultima?” su “Canale 5”, al fianco di Gerry Scotti e Natalia Estrada. Insignito del “Premio Gino Bramieri”, che firma la sua ascesa sui palcoscenici e nelle tv nazionali e regionali e nei teatri di tutta Italia, è noto al grande pubblico per aver ideato la celebre sitcom “Mudù”, trasmessa su “TeleNorba” prima e su “Rai 2” e “Rai Play” in seguito. Nella stagione 2019/2020 entra nel cast del programma “Made in Sud”(andato in onda su “Rai2” dal 2012 al 2022 e trasmesso dal “CPTV Rai” di Napoli) e nel contempo mette a segno numerosissime apparizioni in film nazionali (da “Le barzellette”2004, per la regia di Carlo Vanzina, fino a “La grande guerra del Salento” 2022, regia di Marco Pollini) in fiction e programmi televisivi.

Il suo show nel Cortile interno di “Parco Dora” in via Livorno, a Torino, sarà sicuramente un “mix esplosivo” di monologhi, un viaggio attraverso “sketch” comici (in cui “spiega” o reinterpreta in modo assurdo e divertente parole comuni del vocabolario italiano piuttosto che giochi di parole dialettali) e gag irresistibili accompagnate da “racconti di vita” incentrati sugli esordi della sua carriera e sui metodi per vincere la timidezza, passando per i primi innamoramenti, fino ad arrivare al suo più grande amore: il “teatro”. Un viaggio nei ricordi, che dipinge tanti divertenti quadretti familiari: il padre che lo voleva medico e la madre che lo voleva “bravo, educato e possibilmente avvocato”. Lo spettacolo prevede anche un momento in cui De Santis interagisce con il pubblico, momento clou in cui sarà possibile ammirare la “verve” da improvvisatore dell’artista pugliese, capace di creare siparietti comici coinvolgenti ed esilaranti.

Ultimo protagonista di “Parco Dora Live 2026”, il comico, content creator e attore torinese Davide D’Urso (classe 1997) con lo spettacolo dal titolo “ammiccante” di “Terapia D’Urso”.

Gli inizi e la successiva notorietà gli arrivano, in prima battuta, attraverso i social media, grazie a parodie e imitazioni in cui racconta e si prende gioco, in chiave dissacrante, dei “tic”, delle manie e del “gergo” variante a seconda dei vari quartieri subalpini. Da quello del povero “tamarro” di Mirafiori o della “Barriera” a quello del “riccone” pavoneggiante (non sempre, per carità!) della collina e dei “quartieri-bene”. Ma quanti ne sono rimasti? Lo spettacolo live portato a “Parco Dora” è basato su fatti surreali, ma realmente accaduti, con personaggi irresistibili, stand-up, musica e persino un “tocco di magia”. La sua formazione infatti affonda le radici nella “Torino magica”, con un percorso avviato a soli quattordici anni presso il “Circolo Amici della Magia” di Torino (fucina di altri importanti artisti quali Arturo Brachetti, Alexander e Luca Bono) e proseguito verso il mondo della comicità presso il Laboratorio del “CAB41” (storico locale di cabaret torinese). Dal grande pubblico, D’Urso si fa, pian piano, conoscere attraverso i suoi “monologhi” durante il programma televisivo “Eccezionale Veramente” con Diego Abatantuono e attraverso i suoi personaggi a “Colorado” su “Italia1”. Nel 2023 ha debuttato a teatro, per proseguire poi con un “tour” senza sosta che coinvolge anche le piazze estive e, soprattutto, il pubblico sempre più attratto dalle sue divertenti “stramberie”.

I biglietti per i due spettacoli sono in vendita on-line su “Ticket.it” e presso la biglietteria all’interno della Galleria Commerciale di “Parco Dora” al prezzo di 7 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto.

Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21,30, ma l’“area eventi” verrà aperta dalle 20.30. Dalle 21 alle 21,30 “pre-show” a cura di “TOradio” con Maurizio Cimmino.

Per ulteriori info: www.parcocommercialedora.it

g.m

IL TORINESE