Un giovane di colore ha aggredito su una strada della collina chierese una donna di 70 anni che passava in bici e ha tentato di stuprarla. L’ha minacciata con un coltello, poi lei si è divincolata e lui le ha dato un pugno fratturandole una costola, per poi fuggire. Si tratta del secondo episodio, in poche settimane, di aggressione ai danni di una anziana.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Tenta di violentare anziana, lei riesce a fuggire ma si prende un pugno
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