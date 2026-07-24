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Tenta di violentare anziana, lei riesce a fuggire ma si prende un pugno

Un giovane di colore ha aggredito su una strada della collina chierese una donna di 70 anni che passava in bici e  ha tentato di stuprarla. L’ha minacciata con un coltello, poi lei si è divincolata e lui le ha dato un pugno fratturandole una costola, per poi fuggire. Si tratta del secondo episodio, in poche settimane, di aggressione ai danni di una anziana.

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