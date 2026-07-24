Rapinarono anziana, arrestati

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini marocchini gravemente indiziati di rapina pluriaggravata commessa lo scorso aprile ai danni di un’anziana donna.
Nella circostanza, i due, a bordo di un monopattino, individuavano la vittima mentre percorreva una via cittadina del centro città, seguendola per un tratto di strada. Giunti in un punto ritenuto a loro favorevole per portare a termine l’azione, uno dei due la afferrava da tergo per il collo immobilizzandola e strappandole la collanina in oro indossata. Perpetrata la rapina, entrambi si davano alla fuga a bordo del monopattino facendo perdere le proprie tracce.
Le indagini avviate dagli agenti della Squadra Mobile nell’immediatezza dei fatti, supportate da riscontri testimoniali, dalle analisi dei sistemi di videosorveglianza e da ulteriori approfondimenti investigativi consentivano di delineare un quadro indiziario grave preciso e concordante a carico dei due soggetti.
Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Torino, quando i poliziotti hanno rintracciato i due in via Martorelli nel quartiere Barriera di Milano.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE