Un nome sarebbe iscritto nel registro degli indagati: l’accusa è di omicidio volontario per la morte di Daniela Florea. La donna di origini rumene di 35 anni era stata trovata morta dalla Polizia nella notte tra lunedì e martedì, nel suo appartamento di via Paisiello a Torino, in Barriera di Milano, in avanzato stato di decomposizione, avvolto in un lenzuolo, nel cassone del letto. La donna era separata e madre di un bambino di 6 anni.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Un indagato per la donna trovata morta nel cassone del letto
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