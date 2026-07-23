La velocità azzurra sfiora il podio mondiale

Finali mondiali di Speed con ottimi piazzamenti per gli azzurri La quarta giornata dei Campionati Mondiali Giovanili si è accesa all’insegna della velocità. Sulla parete Speed del Climbing Stadium dieci sprinter azzurri hanno infiammato il pubblico di casa, regalando emozioni e prestazioni di altissimo livello. Nelle qualifiche maschili U17 carrellata di ottimi risultati cronometrici, con 9 atleti capaci di scendere sotto il muro dei 6 secondi: uno di loro è stato l’azzurro Jacopo Titi, che ha realizzato il suo personal best fermando il crono a 5,61”. Col suo 5° piazzamento ha conquistato l’accesso al tabellone finale. Si è invece conclusa in qualificazione l’avventura iridata di Samuele Erra e Giorgio Villa, rispettivamente 41° e 50°. Nel tabellone a eliminazione diretta Titi ha entusiasmato il pubblico di Arco con una prova di grande carattere. Agli ottavi ha eliminato il polacco Mysliwiec in 5,80″, quindi ai quarti di finale ha superato il cinese Wang grazie a un eccellente 5,58″. La sua corsa si è fermata in semifinale, dove ha ceduto al cinese Zhou, capace di imporsi in 5,22″ contro il 5,41″ dell’azzurro. Nella finale per il bronzo il tedesco Müller ha avuto la meglio, mentre Jacopo ha concluso al 4° posto. Resta comunque un risultato di grande valore, impreziosito da prestazioni cronometriche che confermano il giovane azzurro tra i migliori interpreti mondiali della specialità. Nella gara femminile U17 Carolina Mariani ha chiuso le qualifiche al 20° posto con il tempo di 8,72″. Tra gli U19 maschili è stato Francesco Ponzinibio a firmare il miglior tempo delle qualifiche con uno straordinario 5,04″, confermandosi tra i grandi protagonisti della competizione. Alessandro Trezzi ha conquistato l’ultimo pass disponibile per il tabellone finale grazie al 16° posto ottenuto in 5,55″, mentre Alessandro Corna ha terminato la propria prova in 28ª posizione. Purtroppo la posizione in classifica dei due azzurri li ha costretti allo scontro ad eliminazione diretta negli ottavi: è stato Ponzinibio ad avere la meglio, col tempo di 5,40”. Ai quarti ha commesso un errore che gli è costato l’eliminazione per mano del cinese Yanze Shi, futuro Campione del Mondo. Il velocista modenese, che era vice Campione del Mondo in carica, ha concluso la gara al 5° posto. Poteva senz’altro ambire a salire più in alto in classifica, ma i risultati cronometrici hanno evidenziato in ogni caso una prestazione che lo pone meritatamente fra i velocisti migliori del mondo. Nelle qualifiche femminili U19 Sara Strocchi ha ottenuto l’11° posto in 7,61″, mentre Eva Mengoli ha chiuso 12ª in 7,67″. Entrambe hanno così conquistato l’accesso alla fase finale. È rimasta invece di poco esclusa Alice Marcelli, 18ª e prima delle escluse dalla top 16. Negli ottavi di finale Mengoli si è arresa alla coreana Hwang, terminando la competizione al 14° posto. Più combattuto il confronto di Strocchi con la cinese Bai: un duello deciso da appena sei centesimi, con la cinese vincitrice in 6,96″ contro il 7,02″ dell’azzurra, che ha concluso il Mondiale in 9° posizione. La giornata dedicata alla Speed ha confermato l’ottimo stato di salute della Nazionale Speed italiana. Tra record personali, piazzamenti di prestigio e tempi di assoluto valore internazionale, gli azzurri hanno dimostrato di poter competere stabilmente ai massimi livelli, consolidando la crescita di un movimento sempre più protagonista sulla scena mondiale.

IL TORINESE