La pasta è saporita con fave, pecorino e salsiccia

Un’idea per un primo piatto insolito e gustoso?
Linguine fave e salsiccia.
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Ingredienti per 4 persone:
320gr. di linguine o trenette
400gr. di fave fresche o surgelate
300gr. di salsiccia o salamella
Cipolla, sale,pepe, olio
1 ciuffetto di menta.
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Sbollentare le fave (conservare un mestolino di acqua di cottura), privarle della pellicina, lasciar raffreddare e frullarne meta’ con l’acqua di cottura, il ciuffo di menta, sale, pepe. Nel frattempo soffriggere un pezzetto di cipolla con un cucchiaio di olio, aggiungere la salsiccia ridotta a pezzettini, lasciar rosolare, unire il pure’ di fave e le fave intere rimaste. Cuocere la pasta al dente e spadellarla nel sugo. Servire con pecorino grattugiato fresco.
Paperita Patty
(Foto: il Torinese)Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE