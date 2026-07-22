Rivoli rafforza la sicurezza: presìdi serali, nuovi agenti e tecnologia 

La presenza della Polizia Locale nelle ore serali proseguirà per tutta l’estate, fino alla riapertura delle scuole. Una scelta dell’Amministrazione comunale per rafforzare il presidio del territorio, aumentare la sicurezza urbana e assicurare un punto di riferimento in più ai cittadini nei periodi di maggiore frequentazione della città.

Ogni venerdì e sabato sera gli agenti saranno operativi fino alle ore 23 o alla mezzanotte, in base all’organizzazione dei turni, in collaborazione con Polizia di Stato e Carabinieri. I controlli saranno organizzati anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini, così da garantire una presenza mirata nelle aree che presenteranno maggiori criticità. Il servizio consentirà di assicurare una presenza costante nelle fasce orarie più delicate, intervenendo in caso di necessità, a supporto della viabilità, per la gestione di eventuali situazioni di disturbo della quiete pubblica e, più in generale, come presidio di prossimità sul territorio.

Il potenziamento del servizio passa anche attraverso il rafforzamento dell’organico. Entro la fine dell’anno entreranno infatti in servizio cinque nuovi agenti di Polizia Locale, che andranno ad affiancare il personale già operativo, contribuendo a rendere ancora più efficace l’attività di controllo e di presidio della città.

A supporto del lavoro degli operatori entra inoltre in funzione Guardium, un sistema basato sull’intelligenza artificiale progettato per il controllo della circolazione stradale. La sua introduzione consentirà di contrastare in modo ancora più efficace le soste irregolari e le situazioni che compromettono la sicurezza della circolazione, come i veicoli parcheggiati in doppia fila o sui marciapiedi.

Il dispositivo è in grado di leggere automaticamente decine di targhe al secondo e verificare in tempo reale la copertura assicurativa e la revisione dei veicoli. Con la supervisione dell’operatore, consente inoltre di individuare le principali situazioni di irregolarità, rendendo i controlli più efficaci, uniformi sul territorio e supportati da una puntuale documentazione delle attività svolte.

L’utilizzo di Guardium va anche nella direzione dell’indirizzo espresso dal Consiglio comunale, che ha recentemente approvato una mozione per rafforzare i controlli sulle soste irregolari nei punti in cui compromettono la sicurezza della circolazione.

«Vogliamo continuare a investire sulla sicurezza e sulla presenza delle istituzioni sul territorio con interventi concreti – dichiara il sindaco Alessandro Errigo – I presìdi serali rappresentano una risposta alle esigenze che molti cittadini ci hanno manifestato durante gli incontri nei quartieri, mentre il potenziamento dell’organico e l’introduzione di nuove tecnologie permetteranno alla Polizia Locale di svolgere il proprio lavoro in modo ancora più efficace. Ringrazio il comandante e tutti gli agenti per la disponibilità dimostrata nel garantire questo servizio aggiuntivo durante l’estate. Continueremo a lavorare per rafforzare sempre di più il Corpo e offrire un servizio di qualità alla città.»

IL TORINESE