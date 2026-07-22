Nascondeva droga nella cassetta dell’elettricità: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato nel quartiere Parella di Torino un cittadino senegalese di 34 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’attività è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. “San Donato”, a seguito di alcune segnalazioni. relative ad attività di spaccio ed alla commissione di reati di natura predatoria, giunte dai residenti nell’area compresa tra Corso Monte Grappa, Via Valentino Carrera, Via Asinari di Bernezzo e Via Baveno.

I poliziotti hanno, dunque, predisposto mirati servizi di osservazione a bordo di auto civetta, quando un pomeriggio degli scorsi giorni hanno notato, in via Asinari di Bernezzo, un uomo sospetto: con atteggiamento particolarmente guardingo, il soggetto si dirigeva verso una cassetta dell’energia elettrica situata all’angolo con Via Baveno, da cui prelevava un piccolo involucro, nascondendolo immediatamente all’interno della bocca. Poco dopo, si allontanava, salendo a bordo di un’autovettura che effettuava un breve giro dell’isolato, per poi far scendere il 34enne nello stesso punto da cui era partito.

Ritenendo che fosse in corso un’attività di spaccio, i poliziotti hanno controllato il soggetto: questi, infatti, alla vista degli agenti, tentava la fuga e, una volta raggiunto, opponeva resistenza, cercando di scappare.

Grazie all’intervento degli agenti, il trentaquatrenne è stato bloccato e ha espulso dalla bocca una dose sferica di sostanza stupefacente. La successiva ispezione dell’area retrostante la cassetta elettrica ha consentito di rinvenire, all’interno di un fazzoletto di carta, un sacchetto contenente altre 32 dosi confezionate in modo identico, per un peso complessivo di circa 16 grammi di cocaina. Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di 365 € sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle attività il trentaquatrenne è stato arrestato e, dopo la convalida dell’arresto, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

IL TORINESE