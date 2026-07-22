Approda in Comune la proposta di Quaglieni: “un luogo di Torino dedicato a Oriana Fallaci”

Garcea rilancia l’idea del Centro Pannunzio

Il nostro quotidiano “il Torinese” aveva dato spazio lo scorso giugno alla proposta avanzata dal professor Pier Franco Quaglieni, presidente del Centro Pannunzio, di dedicare uno spazio pubblico torinese alla memoria di Oriana Fallaci. Un’iniziativa nata in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa della giornalista e scrittrice e che ora approda nelle istituzioni cittadine.

A raccogliere l’appello è stato il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea, che ha annunciato l’intenzione di promuovere un’iniziativa in Consiglio comunale affinché Torino renda omaggio a una delle figure più autorevoli e discusse del giornalismo italiano del Novecento attraverso l’intitolazione di una via, una piazza o un altro luogo pubblico. Potrebbe trattarsi della Piazza Tre Cabine in Barriera di Milano.

L’idea era stata lanciata dal Centro Pannunzio con una lettera indirizzata al sindaco Stefano Lo Russo e alla presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo. Quaglieni aveva ricordato come la figura di Oriana Fallaci avesse avuto un rapporto significativo anche con Torino, città nella quale partecipò più volte ad iniziative culturali e che mantenne un legame con il Centro Pannunzio.

Secondo Garcea, la proposta rappresenta un’occasione per valorizzare una protagonista del giornalismo internazionale, inviata di guerra, scrittrice e autrice di interviste rimaste nella storia della stampa italiana. L’iniziativa punta ad aprire un confronto in sede istituzionale sulla possibilità di inserirne il nome nella toponomastica cittadina.

L’eventuale intitolazione dovrà ora seguire l’iter previsto dalla normativa comunale, con il passaggio davanti agli organismi competenti prima di un’eventuale approvazione definitiva.

Pier Franco Quaglieni commenta: “Fu una grande testimone che merita di essere ricordata anche a Torino dove intrattenne rapporti con il Centro “Pannunzio” e dove i suoi libri ebbero un eccezionale successo al Salone Internazionale del Libro”.

Così Quaglieni nella lettera inviata al Comune, che ripubblichiamo integralmente”

Ill.mo signor Sindaco, Gentile Presidente,

nel settembre 2026 cadranno i 20 anni dalla morte della giornalista e scrittrice di fama internazionale Oriana Fallaci. La Fallaci ha avuto maggiore notorietà per i suoi libri ed i suoi articoli sul “Corriere della Sera” successivi all’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001, ma non va dimenticato il suo impegno nell’antifascismo e nella Resistenza. Nel 1976 sostenne le liste del Partito Radicale anche per le loro “campagne” femministe. Fu una donna sempre attenta alla libertà che considerò il valore più prezioso da difendere. Fu una donna inquieta nella vita e nel lavoro, ma fu una giornalista sempre attenta alla notizia. Come corrispondente di guerra fu molto coraggiosa. Interloqui con i grandi della terra del suo tempo, aliena da ogni servilismo. Fu una grande testimone che merita di essere ricordata anche a Torino dove intrattenne rapporti con il Centro “Pannunzio” e dove i suoi libri ebbero un eccezionale successo al Salone Internazionale del Libro. Il Presidente Carlo Azeglio Ciampi le conferi la Medaglia d’Oro di benemerito della Cultura, riconoscendo la sua eccezionale tempra di donna e di protagonista del secondo Novecento.

Ringrazio per l’attenzione e porgo vive cordialità. Pier Franco Quaglieni

IL TORINESE