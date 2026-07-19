Dodecarun, Perardi e Segor dominano a Sparone. Caresio e Chiabrera sempre al comando

Sparone (Torino), 19 luglio 2026 – Azzurro e atleta di casa. Stefano Perardi, tesserato per lo Sport Project VCO ma canavesano di Busano, non poteva mancare l’appuntamento con La Scalata di Sparone, decima prova del circuito Dodecarun. L’allievo di Walter Durbano, ex maratoneta azzurro e organizzatore della prova con la sua società, ha preso la testa fin dal primo metro e non l’ha più lasciata, salendo senza avversari per i tornanti che dal municipio di Sparone portano alla frazione di Frachiamo, coprendo in 23 minuti e 50” i circa 6 chilometri con un dislivello di 400 metri. Alle sue spalle, invece, è stata bagarre: Filippo Imperiale e Fabio Peruzzo – arrivati al traguardo con oltre tre minuti di distacco – hanno combattuto fino all’ultimo metro. Peruzzo, classe 1978, è stato superato solo all’ultimo metro dal più giovane rivale: alla fine il cronometro ha detto 26’59” per entrambi. Settimo in 28’ il leader di Dodecarun Giuliano Caresio. «È stata una gara impegnativa – ha commentato il vincitore – Avevo gareggiato da poco sulle Dolomiti e ho sentito le gambe pesanti, comunque una buona prova in vista del mio prossimo obiettivo: i campionati italiani di corsa in montagna a Susa, il prossimo 23 agosto».

Tra le donne, bella prova della valdostana dell’Atletica Brescia 1950 Laura Segor, settima assoluta al traguardo con un ottimo 27’52”. «Non mi aspettavo un tracciato così duro – ha detto – Ma il percorso era bellissimo: l’ideale per tirare su il cuore e stancare le gambe». Sugli altri gradini del podio la torinese della Sisport Sara Giulia Cavalieri (che ha ridotto il distacco da Nadia Chiabrera nella classifica di Dodecarun) e l’azzurra di corsa in montagna Chiara Giovando.

Soddisfatti la sindaca di Sparone Anna Bellino e Walter Durbano, presidente della Durbano Gas Energy che ha organizzato la manifestazione. «Sparone è una piccola comunità che oggi, grazie a questa gara, è cresciuta», ha detto la prima. «Un ottimo debutto – ha aggiunto Durbano – Mi auguro che il successo di questa sera porti più atleti al via della prossima edizione».

Il circuito Dodecarun prosegue la prossima settimana con due tappe: un 5000 in pista mercoledì 22 a Saint-Christophe (Aosta) e una prova su strada di 7 chilometri sabato 25 a Osasco (Torino).

Ordine d’arrivo. Uomini. 1. Stefano Perardi (Sport Proiect VCO) 23’50”; 2. Imperiale (Podistica Torino) 26’59”; 3. Peruzzo (Splendor) 26’59”; 4. Magnino (Gran Paradiso Valle Orco) 27’07”; 4. Raggino (Gran Paradiso Valle Orco) 27’45”; 5. Pescetto (Libertas Forno Sergio Benetti) 27’50”; 6. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 28’00”; 7. Tapparo (Libertas Forno Sergio Benetti) 29’53”; 8. Laratore (Roata Chiusani) 29’53”; 10. Bono (Pod. Robbiese) 31’08”; Donne. 1. Laura Segor (Atletica Brescia 1950) 27’52”; 2. Cavalieri (Sisport Fiat) 30’36”; 3. Giovando (Pegarun) 31’00”; 4. Chiabrera (Brancaleone Asti) 32’49”; 5. Laino (Brancaleone Asti) 33’59”; 6. Di Salvo (Roata Chiusani) 38’19”; 7. Buffo (Libertas Forno Sergio Benetti) 39’46”; 8. Calboli (Durbano Gas Energy Rivarolo) 40’04”; 9. Rabbia (Brancaleone Asti) 40’13”; 10. Spadafora (Pont Saint Martin) 40’27”.

Queste le classifiche ufficiose del circuito Dodecarun dopo 10 tappe

Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 466 punti; 2 Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 401; 3. Laratore (Roata Chiusani) 372; 4. Bono (Pod. Robbiese) 311; 6. Zamuner (Atl. Santhià) 195; 7. Roselli (Atl. Novese) 190; 7. Aimar (Atl. Pinerolo) 184; 8. Picollo (Maratoneti Genovesi) 143; 9. Martinotti (Run of Made) 142; 10. Castellino (Roata Chiusani) 141. Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone) 407 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 356; 3. Di Salvo (Roata Chiusani) 326; 4. Mocci (Bio Correndo Avis) 271; 5. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 225; 6. Rabbia (Brancaleone) 278; 7. Laino (Brancaleone) 208; 8. Azeroual (Atl. Alessandria) 191; 9. Gaiola (Atl. Pinerolo) 177; 10. Sulis (Brancaleone) 168.

IL TORINESE