All’alba di questa mattina, sabato 18 luglio a Torino è’ stato trovato il cadavere di un uomo. Il corpo è stato ripescato dalle acque del fiume Po, all’altezza del ponte Balbis, che collega corso Bramante a piazza Muzio Scevola, a pochi metri dalle Molinette. Si stanno effettuando accertamenti e indagini, potrebbe trattarsi di un gesto volontario.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Cadavere di un uomo trovato nel Po sotto il ponte delle Molinette
Recenti:
L’estate torinese offre oltre 300 appuntamenti tra giugno e settembre grazie al palinsesto “Che Bella Estate!”. Il programma
Con l’arrivo del grande esodo estivo cresce anche l’attenzione sulla sicurezza stradale, un tema particolarmente sentito
Epat accoglie con favore il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulle
Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ieri a Torino in occasione della presentazione del masterplan della Nitto
Si è svolto a Palazzo Civico l’incontro tra il sindaco Stefano Lo Russo, la vicesindaca