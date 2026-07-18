Cadavere di un uomo trovato nel Po sotto il ponte delle Molinette

All’alba di questa mattina, sabato 18 luglio a Torino è’ stato trovato il cadavere di un uomo. Il corpo è stato ripescato dalle acque del fiume Po, all’altezza del ponte Balbis, che collega corso Bramante a piazza Muzio Scevola, a pochi metri dalle Molinette. Si stanno effettuando accertamenti e indagini, potrebbe trattarsi di un gesto volontario.

IL TORINESE