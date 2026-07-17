Agnolotti di stufato, la tradizione nel piatto

A cura di piemonteitalia.eu
Leggi la ricetta ⤵️
https://www.piemonteitalia.eu/it/enogastronomia/ricette/agnolotti-di-stufato
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Con il Vermut nacque a Torino il rito dell’aperitivo e la sua preparazione divenne presto un’arte.
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