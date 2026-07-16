Giovanni Zippo ex guardia giurata di 41 anni è’ stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Torino. La condanna è stata emessa per l’esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza, in cui perse la vita il 33enne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. La procura aveva chiesto 25 anni. L’accusa è omicidio volontario.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Zippo condannato a 27 anni per l’esplosione di via Nizza
Recenti:
Nel mese di giugno 2026, a seguito della rilevazione dei prezzi effettuata dall’Ufficio di Statistica della Città
L’estate torinese offre oltre 300 appuntamenti tra giugno e settembre grazie al palinsesto “Che Bella Estate!”. Il programma
Forum Acque 2026 Si accendono i riflettori sulla qualità delle acque lacustri piemontesi. In occasione del
Lettera aperta di Mino Giachino ai Direttori dei Giornali e al Prefetto Caro Direttore, Signor Prefetto
Dopo l’emergenza incendi che nei giorni scorsi ha interessato diverse aree del Piemonte, la Regione guarda