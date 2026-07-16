Voglia di gelato. Eccone uno speciale… al parmigiano

Un gustoso e sorprendente antipasto salato rinfrescante.
Un favoloso gelato al parmigiano, un modo diverso per gustare un classico della cucina italiana, molto semplice da realizzare sara’ una piacevole novita’. Servito con delle verdure croccanti incantera’ i vostri ospiti.
Ingredienti
200 ml. di panna fresca da cucina
200 ml. di latte fresco intero
100 gr. di Parmigiano Reggiano grattugiato
Pepe macinato
Granella di pistacchi di Bronte
Verdure fresche a piacere
Sciogliere a bagnomaria il parmigiano grattugiato fresco nella panna, lasciar raffreddare. Aggiungere il latte e una macinata di pepe, mescolare bene. Versare tutto nella gelatiera e lasciar mantecare. Preparare le verdure, ottimo con sedano e ravanelli, servire le palline di gelato in coppette individuali cosparse di granella di pistacchio di Bronte. Strepitoso !
Paperita PattyLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE