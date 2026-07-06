Un incendio si è riattivato nelle scorse ore nel territorio montano Valprato Soana, a quota 2300 metri. A provocare le fiamme originariamente era stato un fulmine durante i temporali dei giorni scorsi. Poi le fiamme hanno ripreso vigore nel pomeriggio di venerdì 3 luglio.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Incendio riattivato a Valprato Soana
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