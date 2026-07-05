Mondiali 2026, gli ottavi entrano nel vivo: oggi tocca a Brasile e Inghilterra!

I Mondiali di calcio 2026 proseguono con la fase a eliminazione diretta. Dopo i successi di Marocco e Francia, che hanno conquistato il pass per i quarti di finale eliminando rispettivamente Canada e Paraguay, oggi l’attenzione è tutta rivolta ad altri due grandi appuntamenti.

Il Brasile affronta la Norvegia in una delle sfide più attese degli ottavi, con Carlo Ancelotti chiamato a guidare i verdeoro contro la nazionale trascinata da Erling Haaland. Nella notte italiana sarà invece il turno del Messico, padrone di casa, contro l’Inghilterra di Harry Kane, in una gara che promette spettacolo.

Il primo quarto di finale è già definito: Francia e Marocco si contenderanno un posto tra le migliori quattro del torneo. Intanto cresce l’attesa per conoscere le altre qualificate in un Mondiale che, con il nuovo formato a 48 squadre, sta regalando emozioni e diverse sorprese.

Enzo Grassano

IL TORINESE