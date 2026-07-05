Medaglie per i canoisti eporediesi ai Mondiali di Cracovia

Prime medaglie per i canoisti eporediesi ai Mondiali Junior e Under 23 di Cracovia Sono in corso i Mondiali Giovanili di Canoa Slalom a Cracovia (POL), iniziati il 30 giugno. Le prime giornate di gara hanno portato enormi soddisfazioni per la squadra italiana, anche grazie alle ottime prestazioni degli atleti eporediesi. Le gare a squadre di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio hanno consegnato le prime medaglie italiane. Per quanto riguarda gli atleti di Ivrea, la squadra K1 Under 23 maschile di Michele Pistoni (cresciuto nell’Ivrea Canoa Club, ora in forza al G.S. Marina Militare), con Gabriele Grimandi e Xabier Ferrazzi, ha vinto la medaglia d’argento mondiale, appena 0.81 secondi dietro alla Francia, campione del mondo. Nella specialità della canadese, la squadra C1 Under 23 femminile formata dall’eporediese Vittoria Cuignon insieme a Elena Micozzi e Isabel Lovato si è classificata terza, grazie a una grande prova che le piazza dietro a Repubblica Ceca e Cina. Da evidenziare che Cuignon e Lovato hanno gareggiato da sotto categoria: entrambe sono Junior ma hanno partecipato alla squadra U23! Con le gare di kayak slalom di venerdì 3 luglio è arrivata la prima medaglia individuale: Michele Pistoni conquista uno splendido bronzo nel K1 Under 23 al termine di una gara estremamente combattuta, chiusa a soli 17 centesimi dall’oro. Questi importanti risultati portano enorme orgoglio all’Ivrea Canoa Club, e si pongono come esempi sportivi di alto livello: Michele e Vittoria sono cresciuti nell’ICC, frequentando le scuole di Ivrea e dedicandosi allo sport. Molti ragazzi e ragazze eporediesi potrebbero, con impegno e dedizione, portare avanti un percorso simile al loro. Il programma degli ultimi due giorni della rassegna vede le semifinali e finali della canadese e le eliminatorie di kayak cross, che ci auguriamo possano portare ulteriori soddisfazioni ai nostri atleti e atlete. In bocca al lupo!

IL TORINESE