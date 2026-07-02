Sequestrato un kg di droga in casa, due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino nigeriano di 36 anni e un cittadino senegalese di 34, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. Barriera Milano hanno notato uno dei due uomini dirigersi con fare sospetto presso un’abitazione di via Ascoli.

I poliziotti hanno quindi avviato un servizio di osservazione e pochi minuti dopo hanno fermato il suindicato mentre usciva dall’abitazione del cittadino senegalese.

Dopo aver identificato entrambi, gli agenti accertavano che i due avevano appena confezionato due ovuli contenenti sostanza stupefacente, pertanto decidevano di procedere a una perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire 44 grammi tra cocaina ed eroina.

Durante gli accertamenti, gli operatori di polizia hanno esteso la perquisizione anche all’interno dell’abitazione del trentaseienne. L’accurata ispezione dei locali ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti per un peso complessivo di 1kg e 200 grammi, suddiviso in diversi ovuli di varie dimensioni di cocaina ed eroina, insieme a vario materiale di confezionamento.

IL TORINESE