È il Mondiale dei grandi bomber!

C’è un filo conduttore che sta caratterizzando il Mondiale 2026: i grandi attaccanti stanno rispondendo presente. Alla vigilia degli ottavi di finale, la corsa al titolo di capocannoniere è apertissima e vede in vetta due fuoriclasse come Lionel Messi e Kylian Mbappé, entrambi a quota sei reti. Alle loro spalle inseguono Harry Kane ed Erling Haaland con cinque gol, mentre Vinícius Júnior e Ousmane Dembélé restano in scia.

L’impressione è che, dopo anni in cui l’equilibrio tattico aveva spesso limitato i goleador, questa edizione stia riportando al centro della scena i numeri 9 e i grandi finalizzatori. Con le sfide a eliminazione diretta appena iniziate, ogni partita può cambiare la classifica marcatori e consegnare un nuovo protagonista.

Il Mondiale 2026, almeno finora, è il torneo dei bomber: i campioni stanno facendo la differenza proprio quando conta di più.

Enzo Grassano

IL TORINESE