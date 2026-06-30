Tenta di rubare auto alla Crocetta: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi a Torino, un cittadino italiano di 46 anni per un tentato furto aggravato ai danni di un’autovettura in sosta.

L’intervento, condotto dagli agenti del Commissariato di P.S. San Secondo, è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla locale Centrale Operativa che riferiva della presenza di un uomo che stava armeggiando sulla portiera di un veicolo parcheggiato in corso Castelfidardo.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il soggetto mentre camminava sul marciapiede tentando di allontanarsi. Poco distante dal controllo, gli agenti hanno notato l’autovettura indicata nella nota radio, la quale presentava il nottolino della portiera anteriore sinistra manomesso e danneggiato, nonché una profonda rigatura sulla carrozzeria.

In base a quanto ricostruito, l’uomo era stato notato poco prima mentre percorreva il marciapiede e armeggiava sulla portiera dell’auto nel tentativo di introdursi all’interno, per poi allontanarsi dopo essersi accorto di essere osservato.

Contestualmente gli accertamenti hanno permesso di appurare, anche tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della zona, la corrispondenza del soggetto con l’autore del fatto. Da un controllo più approfondito, a carico del quarantaseienne sono emersi numerosi precedenti penali e condanne specifiche per reati contro il patrimonio.

Alla luce dei fatti e delle testimonianze raccolte, l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato.

IL TORINESE