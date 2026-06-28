Una giornata ancora calda e afosa a Torino con temperature sui 38 gradi. Ancora più caldo ad Alessandria, dove il picco è stato di 40.2 gradi. Nel pomeriggio il fronte temporalesco si è sviluppato dalle Valli di Lanzo fin sulla la pianura si sono verificate grandinate a La Cassa, Givoletto, Venaria e in alcune zone di Torin come Madonna di Campagna. A Caselle Torinese il nubifragio ha causato il calo della temperatura: da 35 a 22 gradi.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Temporali e grandine nel Torinese e nella zona nord della città
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