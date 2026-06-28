Temporali e grandine nel Torinese e nella zona nord della città

Una giornata ancora calda e afosa a Torino con temperature sui 38 gradi. Ancora più caldo ad Alessandria, dove il picco è stato di 40.2 gradi. Nel pomeriggio il fronte temporalesco si è sviluppato dalle Valli di Lanzo fin sulla la pianura si sono verificate grandinate a La Cassa, Givoletto, Venaria e in alcune zone di Torin come Madonna di Campagna. A Caselle Torinese il nubifragio ha causato il calo della temperatura: da 35 a 22 gradi.

IL TORINESE