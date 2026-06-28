Mondiali 2026, finita la prima fase: ora inizia la sfida a eliminazione diretta!

La fase a gironi dei Mondiali 2026 si è conclusa e il torneo entra finalmente nel vivo. Dopo tre giornate intense, sono stati definiti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale, il nuovo turno introdotto con il format a 48 squadre.

Tra conferme e sorprese, nazionali come Argentina, Brasile, Francia, Spagna e Inghilterra hanno rispettato i pronostici, mentre squadre come Capo Verde e Sudafrica si sono guadagnate un posto nella fase a eliminazione diretta con prestazioni convincenti.

Da oggi, 28 giugno, ogni partita diventa decisiva: non ci saranno più margini di errore e ogni sfida metterà in palio l’accesso agli ottavi di finale. I Mondiali entrano così nella loro fase più spettacolare, dove un episodio può cambiare il destino di un’intera nazionale.

Enzo Grassano

IL TORINESE