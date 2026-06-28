Maltrattamenti ai genitori, arrestato minorenne

E’ stato portato nel centro di prima accoglienza di Torino il minorenne arrestato dai carabinieri a Tortona. I militari sono intervenuti dopo una chiamata dei genitori al 112. Il ragazzo nel corso dell’ennesima lite avrebbe colpito padre e madre con dei pugni e aveva dato calci contro porte e arredi.

I coniugi hanno raccontato di essere da tempo vittime di minacce, violenze verbali e, in alcune occasioni, violenze fisiche.

IL TORINESE