Ritorna il festival Corti.Lì nel cortile di Santa Pelagia

Dal 2 al 7 luglio, per celebrare i 250 anni della Fondazione Omi

Corti.Lì è il festival estivo promosso dal 2 al 7 luglio dalla Fondazione Omi, che quest’anno assume un significato speciale in seguito alle celebrazioni dei primi 250 anni di storia dell’Ente, un traguardo che racconta due secoli e mezzo di impegno per il benessere sociale e culturale del territorio. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Facciamo festa”, un invito aperto a tutte le generazioni a ritrovarsi nei cortili di Santa Pelagia, in via Giolitti 35/A, per condividere storie, musiche, laboratori, incontri e momenti di riflessione. Si tratta di un programma ricco e multidisciplinare rivolto tanto ai grandi quanto ai più piccoli, in cui si intrecciano letteratura, teatro, benessere e spettacoli dal vivo. Ad accompagnare simbolicamente il festival, sarà il “Terzo Paradiso dell’Educazione” di Michelangelo Pistoletto, immagine guida di un’edizione che mette al centro la relazione tra persone, comunità e cultura. Con l’obiettivo di essere un festival per tutte le età, la manifestazione si aprirà giovedì 2 luglio con le letture animate per bambini “Sai cantare fino a 250?”, alle ore 16.30, a cura della libreria Therese, dedicate proprio all’anniversario della Fondazione. Alle18.30 per ApeRead, gli aperitivi letterari e, all’interno di Crescere Lab #3, spazio alla riflessione sui temi educativo con l’incontro dal titolo “Giovani smarriti in attesa di una speranza”, con la partecipazione di Ezio Delfino, Adriana Olissina, Stefano Scovazzo e Domenica Zeni, moderati da Fabrizio Vespa.

Per l’inaugurazione ufficiale del Festival, alle 21 è in programma la performance “ai luoghi veri non lo sono mai” del Teatro del Mondo, con Gian Luca Favetto, autore e voce Narrante, Leandro Agostini, per la regia e il visual design, Francesca Vettori, vice Narrante, e Giorgio Li Calzi per le musiche. Si tratta di un viaggio narrativo e musicale ispirato alla figura di Ulisse, l’eroe classico, raccoglitore di storie, le scopre e le trasporta, similmente a come fa il mare.

Venerdì 3 luglio, alle 16.30, vi saranno letture animate e gioco-teatro per bambini dagli 0 ai 6 anni a cura di Teatrulla, mentre alle 18.30, per ApeRead, verrà presentato il volume “L’Alzheimer è donna”, con il geriatra Fausto Fantò. Si tratta di un’indagine attraverso una malattia al femminile affrontata a 360⁰, con il coinvolgimento di professionisti ed esperti che a vari livelli sono coinvolti nell’assistenza a questa patologia.

Chiude la giornata, alle ore 21, il concerto dei Frame Bull Shame, la country rock band composta da due voci principali, chitarra elettrica e acustica, basso e batteria, che creano un sound coinvolgente che unisce le energie del rock all’autenticità delle storie country.

Molti sono gli appuntamenti che si susseguiranno nella giornata di sabato 4 luglio, quando il pubblico potrà partecipare a laboratori di uncinetto, ricamo, pittura mandala e body art fluorescente a partire dalle 16.30.

Domenica 5 luglio si ricorda il concerto-racconto di Federico Sirianni dal titolo “Genova, dicevo, è un’idea come un’altra”, mentre lunedì 6 luglio sarà interamente dedicato ai più piccoli grazie alla Fondazione TRG. A partire dalle 17.30, si terrà un laboratorio teatrale per bambini dai 3 ai 6 anni con Arianna De Angelis e Simone Valentino, dal titolo “Ci sono bugie piccole piccole e bugie grandi….anzi grandissime”. I bambini saranno invitati a inventare storie buffe ed esagerate, trasformandole in racconti e piccoli giochi teatrali, con la Lumaca, moderatrice curiosa, e Lucignolo, che ama raccontare storie incredibili. In contemporanea si terrà un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, dal titolo “Se fossi una fata”, con Mirjam Schiavello e Pasquale Buonarota. Dalla figura della Fata Turchina, i bambini saranno invitati a immaginare il loro mondo ideale e ai inventare storie, personaggi e piccoli incantesimi per affrontare ostacoli e problemi. Alle ore 21, infine, si terrà uno spettacolo teatrale adatto ai 5 anni in su, dal titolo “Collodi Experience Pinocchio”, realizzato sempre a cura della Fondazione TRG, in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes nell’ambito del progetto “Vivo Libro – Pinocchio Monforte d’Alba”, per l’ideazione e la regia di Luigina Dagostino.

La giornata conclusiva sarà martedì 7 luglio, caratterizzata da un momento istituzionale di particolare rilievo con la conferenza stampa e la firma dell’accordo tra la Fondazione Omi e il TPE – Teatro Piemonte Europa, alle ore 18, segno della volontà di rafforzare la collaborazione culturale sul territorio e costruire nuove opportunità per la comunità. La chiusura ufficiale del festival si terrà alle 18.30, con la presentazione del disco “Variazioni Goldberg”, e il concerto del giovane talento internazionale Morgan Icardi, enfant prodige della musica classica, direttore d’orchestra e pianista italiano il cui lavoro si fonda su un approccio orientato alla ricerca. Il suo ultimo lavoro riguarda una registrazione delle Variazioni Goldberg BWV 988 di Joahnn Sebastian Bach. Con Corti.Lì 2026, la Fondazione Omi celebra il proprio passato guardando al futuro e confermando la cultura come strumento di inclusione sociale e sviluppo della crescita personale all’intrno di contesti partecipativi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: 011 8178968 – operamunificaistruzione.it

Mara Martellotta

IL TORINESE