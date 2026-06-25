Poliziotto libero da servizio fa arrestare ladro dí smartphone

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino rumeno di 50 anni per un furto con destrezza ai danni di una giovane.

Nel pomeriggio di alcuni giorni fa, una ragazza di circa 20 anni che si trovava a passeggio in Piazza Carlo Felice, direzione via Roma, è stata avvicinata alle spalle da un uomo. Il movimento non sfuggiva a un poliziotto in forza al Comm.to di P.S di Sanremo, in quel momento libero dal servizio, che notava il soggetto prendere alla ragazza un cellulare custodito all’interno di una tasca dello zaino che aveva in spalla.

L’agente di polizia è intervenuto immediatamente, riuscendo a fermare il cinquantenne, a cui si qualificava come appartenente alle forze dell’ordine, e chiamando contestualmente il 112 NUE per l’invio di una Volante sul luogo.

A seguito dell’intervento di una pattuglia delle Volanti dell’UPGSP, il telefonino è stato rinvenuto e restituito alla legittima proprietaria, mentre l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

IL TORINESE