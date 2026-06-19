Morte drammatica a Pasta di Rivalta dove un operaio di 63 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da malore. L’uomo stava lavorando alla manutenzione del verde sulla strada provinciale 6. Era dipendente di un’azienda incaricata dello sfalcio dell’erba. All’improvviso si è accasciato a terra mentre tagliava l’erba. A nulla è valso l’intervento del 118.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Operaio muore colto da malore improvviso
Recenti:
RIQUALIFICAZIONE Nuova vita e nuove opportunità di fruizione turistica per lo storico complesso della Basilica di
L’Urban District chiude l’esercizio 2025 tracciando le linee guida per il 2026 con un fatturato in
La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza, nel quartiere Borgo Vittoria di Torino, un cittadino
La Piscina Monumentale è al centro dei nuovi interventi di riqualificazione energetica approvati questa mattina dalla
Domenica 28 giugno ad Area 12 Shopping Center arriva l’Esercito Italiano, per un’attività di orientamento volta