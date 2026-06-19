Colori nel cielo, emozioni nel cuore: questa è la Hope Color

Domenica 14 giugno a Settimo Torinese il sole cocente non ha fermato l’entusiasmo e l’energia delle centinaia di partecipanti che hanno ballato

e camminato scrivendo una bella pagina di inclusione e fratellanza

A distanza di alcuni giorni dalla Hope Color di Settimo Torinese, i colori si sono posati. Le emozioni no. Restano nei nostri occhi i sorrisi dei bambini, l’entusiasmo delle famiglie, gli abbracci, la musica, i balli sfrenati e quell’esplosione di colori che ha trasformato Settimo Torinese in una straordinaria festa di gioia e condivisione. Rivediamo davanti a noi i volti pieni di felicità, le mani colorate alzate verso il cielo, l’energia contagiosa di centinaia di persone unite dalla voglia di stare insieme e condividere qualcosa di straordinario.

È difficile descrivere a parole ciò che si è respirato quel giorno: un mix di emozioni autentiche, allegria, inclusione, fratellanza, libertà e speranza che ha lasciato un segno nel cuore di tutti.

I colori, con il tempo, sbiadiscono. I sorrisi, la gioia e le emozioni vissute insieme restano per sempre.

Avevamo promesso che avremmo colorato il cielo di Settimo Torinese e lo abbiamo fatto alla grande, ma soprattutto abbiamo riempito i cuori dei tantissimi partecipanti. L’atmosfera che ha caratterizzato la Hope Color di Settimo Torinese, manifestazione che per la prima volta è approdata in città e ha coinvolto centinaia di persone, è difficile da raccontare a parole. Bisogna viverla:energia, sorrisi, emozioni, inclusione.

Un uragano di colori ha invaso Settimo Torinese ed è stato accompagnato da musica, balli, divertimento e da quella straordinaria voglia di stare insieme che rende uniche le iniziative capaci di unire una comunità: un’autentica festa della gioia e della speranza.

Grazie ad Antonio Augelli, autentico trascinatore della giornata con la sua inesauribile carica di entusiasmo e vitalità, e a tutti gli istruttori protagonisti che hanno risposto presente all’invito degli organizzatori (Jessica Lo Curcio, Stefania Sarale, Sonia Cocola, Elisa Leonetti, Babi Fabbri, Luca Rinaudo, Francesca Sposato,Barbara Petrilli, Sara Destro, Sara Terazzi, Dario Valentino Pietrobon) si è ballato e ci si è scatenati come mai prima d’ora.

Un ringraziamento speciale va al Circolo Francesco Richiardi, al Gruppo Appartamento Frida Kahlo della Cooperativa Frassati, che con la loro preziosa presenza hanno reso indimenticabile questa giornata facendoci commuovere e toccandoci nel profondo.

E come dimenticare tra i momenti più intensi e significativi dell’evento la piantumazione di un platano al Parco Berlinguer fortemente voluta dall’associazione Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, che ha portato in città la Fiaccola della Pace: un gesto semplice ma dal valore profondo, simbolo di fratellanza, amicizia e speranza per le nuove generazioni. La consegna della targa commemorativa, avvenuta alla presenza della sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra e del vicesindaco Giancarlo Brino, che ringraziamo per la loro sensibilità e vicinanza, oltre che del presidente della Hope Running Giovanni Mirabella, ha rappresentato un’occasione per riflettere sul valore della pace e sull’importanza di costruire ogni giorno una comunità più unita e solidale.

Queste le parole del vicesindaco di Settimo Torinese, Giancarlo Brino: “Un grazie particolare a chi, con il proprio impegno e la propria passione, ha trasformato questa giornata in una vera festa della comunità. I colori si sono posati, ma le emozioni restano”.

Felice il presidente della ASD Hope Running APS, Giovanni Mirabella: “Per la prima volta abbiamo portato la Hope Color a Settimo Torinese ed è stato un bellissimo pomeriggio di festa. Domenica è stata una giornata caldissima, ma l’energia e l’entusiasmo dei partecipanti non sono stati minimamente scalfiti dalle alte temperature ed è stato davvero meraviglioso vedere tantissimi bambini divertirsi con le loro famiglie”.

Ricordiamo che la Hope Color di Settimo Torinese è stata organizzata dalla Hope Running in collaborazione con l’ASD Accendi Lo Spirito e la Pro Loco di Settimo Torinese, con il patrocinio e il contributo del Comune di Settimo Torinese.

Quando in serata gli ultimi colori si sono posati e la musica si è lentamente spenta, è rimasto qualcosa di ancora più prezioso: il ricordo di una giornata autentica, vissuta insieme, fatta di sorrisi sinceri, emozioni condivise e legami rafforzati.

La Hope Color di Settimo Torinese si è conclusa così, lasciando una scia di colori nel cielo e una traccia ancora più profonda nel cuore di chi c’era. Perché i colori passano, ma le emozioni restano. E quelle vissute insieme domenica 14 giugno resteranno a lungo nella memoria dei settimesi e di tutti i partecipanti.

IL TORINESE