Ieri sulla Torino – Aosta una Dacia Duster si è schiantata contro un muro e il conducente è morto sul colpo. Il 118 ha inviato sul posto l’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. È stato chiuso il tratto di A5 tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto, in direzione Torino.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Auto contro un muro. Morto sul colpo il conducente
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