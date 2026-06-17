Deruba 89enne fingendosi sua conoscente ma lui la fa arrestare

Un pensionato di 89 anni residente a Pianezza, dopo essersi accorto di essere stato vittima di un furto, ha mantenuto la calma e ha deciso di seguire la responsabile fino a uno sportello bancomat. Il suo comportamento ha permesso ai carabinieri di intervenire e arrestare la donna.

L’anziano è stato preso di mira con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”. In base agli accertamenti svolti dai carabinieri, nel pomeriggio di giovedì scorso una donna di 59 anni, residente a Pinerolo, avrebbe simulato di riconoscerlo come una persona conosciuta in passato. Avvicinatasi in via 25 Aprile, lo avrebbe abbracciato con fare amichevole, approfittando del contatto per impossessarsi del suo portafoglio, che conteneva anche una carta bancaria. L’anziano l’ha seguita e l’ha fatta arrestare.

IL TORINESE