Tensione tra tifosi vicino al Filadelfia prima del derby

Oggi a Torino verso le 17, la zona compresa tra corso Sebastopoli e corso Agnelli è stata teatro di forti tensioni. Il Reparto mobile della polizia è dovuto intervenire per contenere un gruppo di sostenitori juventini che, secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di avvicinarsi ai tifosi del Torino riuniti davanti allo stadio Filadelfia, luogo simbolo della tifoseria granata.

Nei momenti più critici si sono verificati lanci di sassi, bottiglie e petardi. Per evitare il contatto tra le due fazioni e riportare la situazione sotto controllo, le forze dell’ordine hanno fatto ricorso ai lacrimogeni, disperdendo così i gruppi più violenti.

IL TORINESE