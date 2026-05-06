Gruppo Scout Torino 5 Collegno sempre attivo!

Il percorso educativo scout è un cammino di crescita per bambini e ragazzi dagli 8 ai 19 anni. È un’esperienza che dura diversi anni e aiuta a diventare più autonomi, responsabili e capaci di stare con gli altri.

Le attività, spesso all’aria aperta e in gruppo, permettono di imparare facendo e di crescere passo dopo passo. Non è necessario iniziare a 8 anni, ma è importante sapere che lo scautismo è un impegno continuativo nel tempo.

Il percorso può iniziare dalla terza elementare e si conclude intorno ai 19 anni.

Enzo Grassano

IL TORINESE