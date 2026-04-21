Dalla Giornata della donna a quella della gomma da cancellare…

LE STRANEZZE DELLE RICORRENZE
di GIANLUIGI DE MARCHI *
Tutti sanno che l’8 marzo è la festa internazionale della donna, una giornata importante che porta all’attenzione del mondo la necessità di assicurare effettive condizioni di parità delle donne nella società civile.
Pochi sanno però che le giornate mondiali non riguardano solo grandi problemi, ma anche piccoli eventi, con risvolti spesso comici e surreali.
Ve ne faccio una breve sintesi dopo la spiegazione del meccanismo in base al quale il calendario viene riempito di particolari ricorrenze a livello mondiale.
Le giornate mondiali sono stabilite da agenzie specializzate delle Nazioni Unite come l’UNESCO, l’UNICEF, la FAO, eccetera e vengono ratificate dall’Assemblea Generale dell’ONU che fissa la data.
Già questa procedura dà l’immediata portata di questi eventi: pensate ai mesi (spesso anni) di preparazione dei dossier, con tanto di motivazioni e progetti di festeggiamenti: il sigillo dell’Assemblea generale conferma l’importanza e la solennità della scelta.
Fin qui tutto bene se si pensa per esempio alla giornata della donna o ad altre sicuramente fondamentali: 1 gennaio giornata della pace, 16 marzo lotta contro il cancro, 7 aprile giornata della salute, 1 maggio festa del lavoro, 20 giugno giornata del rifugiato, 10 ottobre giornata contro la pena di morte, 20 novembre giornata dei diritti dei bambini, 10 dicembre giornata dei diritti umani.
Ma il giudizio è ben diverso se si pensa ad altre giornate solennemente proclamate per eventi a dir poco bizzarri che rasentano involontariamente l’umorismo.
Qualche esempio?
Passi per il 13 marzo di chiarato giornata mondiale di solidarietà per i prigionieri in Tunisia (perché solo loro? Non ce ne sono altri in giro per il mondo? Ma nessuno li ricorda…).
Ma festeggiare il 28 marzo la giornata mondiale del formaggio è già meno aulico; e potrebbe scatenare le ire dei sostenitori della carne di pollo, o delle fragole, o del succo di mele…
Ci vuole invece il vocabolario per capire cosa si festeggia il26 aprile, dichiarato giornata mondiale della “fotografia stenopeica”: alzi la mano chi sa che si tratta di una tecnica che crea immagini senza lenti, utilizzando una scatola con un piccolissimo foro che proietta la luce su un materiale sensibile, basandosi sul principio della camera oscura (in pratica, la prima macchina fotografica, quella inventata da Joseph Nicéphore Niépce, nel 1826!), Come faremmo a passare in letizia il 26 aprile senza scattare qualche foto stenopeica?
Grande gioia per le nonne, che il 14 giugno possono festeggiare la giornata del lavoro a maglia (ormai solo loro sanno farlo, le giovani comprano direttamente i pullover nei negozi di moda…). Attività degna di 24 ore di manifestazioni celebrative!
E chiudiamo con una straordinaria chicca: 22 ottobre giornata mondiale della balbuzie! Cacari bababalbuzienti, fifinalmente popotete vavavantarvi del vovostro didifetto…
Comunque, prima di accanirvi contro l’ONU per queste amenità, ricordatevi che negli Stati Uniti il 15 aprile si celebra la giornata USA della gomma da cancellare… (e contrariamente a quello che pensate, non è stato Trump a proporla!).
- Giornalista e scrittore