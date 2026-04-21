Corteo per Ramy, chieste otto condanne

La pubblica accusa ha chiesto otto condanne in tribunale a Torino al processo per  gli incidenti del 9 gennaio 2025 nel corso della manifestazione antagonista per Ramy Elgamy, il ragazzo morto a Milano  durante un inseguimento dei carabinieri.  Le pene proposte vanno dai tre anni ai 20  mesi di reclusione.

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