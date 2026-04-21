La pubblica accusa ha chiesto otto condanne in tribunale a Torino al processo per gli incidenti del 9 gennaio 2025 nel corso della manifestazione antagonista per Ramy Elgamy, il ragazzo morto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene proposte vanno dai tre anni ai 20 mesi di reclusione.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Corteo per Ramy, chieste otto condanne
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