Torino capitale dei diritti: inaugurata la 41ª edizione del Lovers Film Festival

È stata inaugurato ieri sera, all’interno della cornice del Museo del Cinema, la 41esima edizione di Lovers Film Festival, il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali). Il festival, diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, si svolgerà sino al 21 aprile presso il Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema. Madrina del festival, l’attrice Donatella Finocchiaro.

All’evento inaugurale, oltre a Rosanna Purchia, assessora alla Cultura della Città di Torino, Jacopo Rosatelli, assessore ai Diritti, Chiara Foglietta, assessora alla Transizione Ecologica, Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema e alla presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo, è intervenuto anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

“Voglio sottolineare l’importanza che ha il festival in questo momento storico, rispetto ai temi che vengono affrontati dai film in concorso – ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo -. Credo che essere una delle città in cui la questione dei diritti è più attenzionata sia importante. Torino il prossimo anno sarà sede dell’Europride e io sono molto contento che Torino sia la capitale internazionale dei diritti e mi sembra un bellissimo segnale che stiamo dando, in un momento in cui c’è un gran bisogno di dare segnali”.

Fra gli ospiti cinematografici della giornata di domani, sabato 18, ci saranno i protagonisti di “Sensualità a Corte” Marcello Cesena (Jean Claude), Simona Garbarino (Madre) e Fabrizio Lopresti (Daiana) che riceveranno il premio Adoration Award prima della proiezione di “Sensualità A Corte – Il Film” di Marcello Cesena (Italia, 2026, 80’) alle 18 in sala 1. Al Lovers anche Raúl Tejón, protagonista della serie “Machos alfa” e del film “Who wants to marry an astronaut?” di David Matamoros che sarà proiettato alle 22,30 in sala 1 e Helen Walsh regista di “On the Sea” (ore 20 in sala 1) e celebre scrittrice britannica con all’attivo molti premi e riconoscimenti.