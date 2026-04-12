Un giovane di di 33 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale nella notte a Balangero (Torino), sulla strada provinciale 26. Il ragazzo è probabilmente sbandato in una curva. Ora è ricoverato al San Giovanni Bosco.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Grave in ospedale ragazzo caduto dallo scooter
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