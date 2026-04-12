Ieri nello scontro tra una vettura e una bici il ciclista e’ rimasto ferito gravemente. Il sinistro è avvenuto su corso Moncalieri, vicino al ponte Isabella. Il ferito è stato trasportato al CTO.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Ciclista ferito gravemente nello scontro con auto
Recenti:
La Città di Rivoli entra ufficialmente nella Rete dei Comuni Sostenibili, un network nazionale di enti
Un giovane di di 33 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale
Prosegue fino a lunedì 13 aprile compreso – prossimo giorno di controllo – l’applicazione delle
Nelle comunità locali, soprattutto nei territori montani, il ruolo dei volontari impegnati nella prevenzione e nello
Il prossimo 16 aprile, Torino ospiterà la terza tappa del tour nazionale degli Innovation Meetup, il format nato per favorire networking