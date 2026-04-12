Ciclista ferito gravemente nello scontro con auto

Ieri nello scontro tra una vettura e una bici il ciclista e’ rimasto ferito gravemente. Il sinistro è avvenuto su corso Moncalieri, vicino al ponte Isabella. Il ferito è stato trasportato al CTO.

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