The Producers. Il musical di Split Teatro da Mel Brooks

Teatro Superga, Nichelino (TO)

11-12 aprile 2026

 

 

Tratto dal celebre film di Mel Brooks, The Producers racconta la folle avventura di Max Bialystock, produttore teatrale sull’orlo del fallimento, e Leo Bloom, timido contabile con grandi sogni. Insieme, ideano il “colpo perfetto”: creare il peggior spettacolo della storia per arricchirsi con un clamoroso flop, ma le cose non vanno come previsto.

Vincitore di 12 Tony Awards, record assoluto per un musical, The Producers conquista il pubblico con numeri musicali esplosivi e battute fulminanti. Una satira brillante sul mondo del teatro, capace di far ridere, sorprendere ed emozionare dall’inizio alla fine.

Info

Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino (TO)

Sabato 11 aprile 2026, ore 21

Domenica 12 aprile 2026, ore 17

The Producers

Musiche di Mel Brooks

Libretto di Mel Brooks & Thomas Meehan

Traduzione, adattamento e regia di Gianluca Argentero

Coreografie di Eduardo Viviani

Direzione vocale di Elisa Fagà

Biglietti: 18,40 euro

www.teatrosuperga.it biglietteria@teatrosuperga.it

IG + FB: teatrosuperga

Orari biglietteria: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Superga, sul luogo dell’evento nei giorni di spettacolo dalle ore 18, online su Ticketone.it

 
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