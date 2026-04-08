Il comune di Feletto festeggia i 200 anni dell’organo Serassi

Il comune di Feletto si prepara a celebrare un’importante traguardo storico-culturale, il 200esimo anniversario dell’organo Serassi. Per l’occasione, la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta ospiterà un concerto celebrativo d’eccezione. L’appuntamento è fissato per sabato 11 aprile alle 21. Protagonista della serata sarà l’organizzazione Paolo Tarizzo, che siederà alla console dello storico strumento per dar voce a un repertorio di grande spessore artistico. La serata offrirà un viaggio nel tempo attraverso le note di grandi compositori, tra cui Cabanilles, Couperin, J.S.Bach, Carl Philip Emmanuel Bach, Petrali e Padre David da Bergamo. L’evento è organizzato dall’associazione organistica del Canavese in stretta collaborazione con antichi organi del Canavese e la parrocchia di Feletto, e vanta il supporto del comune di Feletto e i patrocini della Diocesi di Ivrea, della Città metropolitana di Torino e dell’associazione Giuseppe Serassi.

Mara Martellotta

IL TORINESE