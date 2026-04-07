Tamponamento sull’A6: auto in fiamme dopo lo scontro

Tamponamento sull’A6: auto prende fuoco dopo impatto con guardrail. È successo nella serata di ieri intorno alle 19:30 nel tratto tra Carmagnola e Marene in direzione Savona. Secondo la ricostruzione, l’auto tamponata da un’altra vettura ha sbattuto contro il guardrail e, a causa dell’impatto, ha preso fuoco. Fortunatamente i conducenti di entrambi i veicoli sono riusciti a mettersi in salvo e non sono feriti. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il tratto interessato.

Lo scontro ha provocato pesanti conseguenze sulla viabilità. Già alle 19.05 i rilevamenti del traffico autostradale riportavano circa 6 chilometri di coda per traffico intenso tra Marene e Carmagnola, ma nella corsia opposta, verso Torino. A seguito del sinistro, si è verificato un blocco della circolazione in direzione Savona di circa 1 chilometro tra Carmagnola e Marene, proprio a causa dell’intervento dei soccorsi sul veicolo in fiamme.

VI.G

IL TORINESE