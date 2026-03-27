Questa mattina un uomo è morto dopo lo schianto con la sua auto contro un muro a Moncalieri in via Cernaia intorno alle 7.00. L’incidente è avvenuto forse per un malore del conducente.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Schianto in auto contro un muro: morto il conducente
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