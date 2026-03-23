Ecco le prossime “vitamine Jazz”

I CONCERTI AL SANT’ANNA
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Sabato 28 marzo prossimo, alle ore 16, il Circolo dei Lettori di Torino ospiterà la premiazione
XXI edizione del Concorso Scritture e sguardi diretti e privi di compiacimenti intrecciano dimensioni intime, culture
Nelle sale del Palazzo Ducale di Genova, fino al 19 luglio “Un giouinetto portato da così