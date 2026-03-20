Non meno di 5 anni e 6 mesi e fino a un massimo di 12 anni, 11 mesi e 15 giorni: queste le richieste di condanna al processo contro 18 anarchici per gli incidenti causati nel centro di Torino nel marzo del 2023 nel corso del corteo di solidarietà per Alfredo Cospito, il detenuto in sciopero della fame per protestare contro il regime di 41 bis cui era sottoposto. E’ stato contestato il reato di devastazione.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Richieste 18 condanne per devastazione al corteo per Cospito
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